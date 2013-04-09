Госфининспекция в 1-м квартале предупредила неоправданные расходы по госзакупкам на 400 млн грн

Государственная финансовая инспекция Украины, созданная на базе Главного контрольно-ревизионного управления, по итогам оперативного мониторинга государственных закупок посредством запроса документов и без выезда на объект контроля предупредила неоправданные расходы государственных средств на сумму 397,4 млн грн в 1-м квартале 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вследствие выявленных нарушений отменены торги на общую сумму 204,8 млн грн и разорваны уже подписанные договоры на сумму 192,6 млн грн», - разъяснили в пресс-службе Госфининспекции.

По данным ведомства, наиболее значительными стали выявленные нарушения в Донецкой области - 131,6 млн грн (33,1% от общего объема предупрежденных расходов), во Львовской области – 89 млн грн (22,4%), в Луганской области – 44,7 млн грн (11,3%), Кировоградской области - 37 млн грн (9,3%) и Черкасской области – 30,1 млн грн (7,6%).

В Госфининспекции отмечают, что ведомство постепенно меняет принцип планирования ревизионной деятельности и переходит на риск-ориентированный подход при оценке деятельности объектов проверок.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году территориальные органы Госфининспекции предупредили растраты в сфере государственных закупок в объеме 1,7 млрд грн. В частности, объем отмененных торгов составил 956,2 млн грн, расторгнутых договоров - 704,3 млн грн.