Золотовалютные резервы Польши увеличились до рекордных 85 млрд евро

Варшава. Национальный банк Польши на конец первого квартала текущего года владел золотовалютными резервами в объеме почти 85 млрд евро, что является рекордным показателем в современной истории страны.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, с начала года резервы увеличились на более, чем 5 млрд евро.

"Валютные резервы в перерасчете на евро достигли максимального значения в истории. Они были на 10,2 млрд евро больше, чем годом ранее. Пять лет назад, в марте 2007 года, резервы составляли около 38,1 млрд евро", - отметили в Нацбанке.

В тоже время, по данным польского центробанка, валютные резервы в перерасчете на американские доллары составили 108,9 млрд долл., что меньше исторического рекорда в почти 112 млрд долл., достигнутого в апреле 2011 года.

Стоимость монетарного золота в резервах Польши на конец первого квартала составила 5,3 млрд долл., что незначительно меньше, чем на начало текущего года. Больше всего золото в польских резервах стоило в августе 2011 года - около 6 млрд долл.

"NBP инвестирует резервы в типичные инструменты, которые используют центральные банки. Доминирующую часть составляют правительственные облигации, часть средств вложена в долговые бумаги международных институтов и правительственные агентства", - отметили в Нацбанке.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Украины на конец марта текущего года составили 24,7 млрд долл.

Справка УНИАН. Валютные резервы Польши к 2004 году, когда страна присоединилась к Евросоюзу, выросли до 34,2 млрд долларов с 4,3 млрд долларов в 1993 году (последние доступные данные).

По оценкам МВФ, номинальный ВВП Польши в прошлом году составил около 470 млрд долл., в то время, как ВВП Украины - 180 млрд долл.

Валовой внешний долг стран на конец прошлого года составил 364 и 135 млрд долл., а государственный - почти 270 и 65 млрд долл., соответственно.

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