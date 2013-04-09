Нестабильность на Кипре имеет ограниченное влияние на банковский сектор Украины - НАБУ

Нестабильность и неопределенность на внешних финансовых рынках (в частности, на Кипре) имеет ограниченное влияние на банковский сектор Украины, полагают эксперты Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба НАБУ.

Согласно мнению экспертов ассоциации, депозиты в банках Украины остаются привлекательным инструментом инвестирования средств для резидентов страны, а низкая активность Национального банка на межбанковском рынке свидетельствует о доступности рыночных источников ликвидности для банковских учреждений.

Как говорится в сообщении, процентные ставки по привлеченным средствам продолжают снижаться, и на 1 апреля среднедневная ставка по срочным депозитам в национальной валюте физических лиц составила 18,8%, предприятий - 7,9%, что ниже уровня начала года (на 2,9 п.п. и 5,2 п.п. соответственно).

Также сообщается, что с учетом положительной динамики ставок, прироста депозитов в банках и все еще умеренной кредитной активности банков, Национальный банк снизил объемы рефинансирования. В марте Нацбанк предоставил банкам кредиты рефинансирования (без учета кредитов по операциям РЕПО) в объеме 0,39 млрд грн, в то время как в декабре 2012 года - 4,22 млрд грн. Объем размещения депозитных сертификатов НБУ в марте составил 10,2 млрд грн, а в декабре 2012 года - 0,37 млрд грн, что свидетельствует о наличии свободных средств на рынке и спросе на низко-рисковые инвестиционные инструменты.

Как сообщал УНИАН, согласно решению Центрального банка Кипра, владельцы депозитов в Bank of Cyprus (Кипр), которые не гарантированы европейским законодательством, не получат до 60% своих средств до сентября.

По оценкам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, Национальный банк Украины перешел к гибкому образованию курса на валютном рынке и никак не влияет на курс доллара США, поскольку в настоящее время рынок не испытывает дефицита в гривне и ставки по межбанковским кредитам находятся на очень низком уровне.