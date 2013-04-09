Нацбанк упростил порядок открытия счетов субъектам хозяйствования

Национальный банк Украины упростил порядок открытия счетов субъектам хозяйствования, сократив перечень необходимых документов, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС).

Согласно сообщению, изменения предусматривают сокращение перечня документов, необходимых для открытия счета в банке для субъектов хозяйствования, в том числе исключение из этого перечня справки из органов статистики, налоговой службы и пенсионного фонда. Также сообщается, что документ согласован структурными подразделениями НБУ и передан для проведения юридической экспертизы.

“Предложения УКБС относительно необходимости сокращения документов для открытия счетов субъектам хозяйствования учтены в проекте изменений к Инструкции по порядку открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах”, - цитирует пресс-служба сообщение Национального банка для УКБС.

По словам генерального директора ассоциации Галины Олифер, данные изменения значительно упростят процедуру открытия счетов, что будет способствовать улучшению бизнес-климата в национальной экономике, которая все еще занимает 137-е место среди 185 стран мира в рамках международного рейтинга «Doing Business 2013».

Справка УНИАН. Рейтинг благоприятности деловой среды Doing Business ежегодно составляет Всемирный банк и Международная финансовая корпорация.

В прошлом году Украине удалось подняться на 15 пунктов и занять 137-е место в рейтинге. 17 января т.г. Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина должна войти в первую сотню рейтинга Всемирного банка (ВБ) по благоприятным условиям ведения бизнеса.