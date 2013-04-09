Украина планирует выпустить 10-летние евробонды

Украина планирует провести размещение 10-летних суверенных евробондов с ориентировочной доходностью 7,50-7,625%, сообщили УНИАН несколько источников на финансовом рынке.

Организаторами очередного размещения суверенных евробондов выступили банки JP Morgan, Citi, Sberbank CIB и VTB.

Как сообщил источник, в апреле-мае Украина не намерена привлекать средства на внутреннем рынке, так как на внешних стоимость привлечения ресурсов ниже.

По мнению аналитиков инвестиционной компании Dragon Capital, на внешних рынках действительно сложилась крайне благоприятная ситуация, поскольку низкие базовые ставки и высокий аппетит к риску стимулирует инвесторов искать высокодоходные инструменты. «На фоне такого существенного аппетита к риску эмитенты из Украины (в том числе и правительство) получают возможность привлекать ресурсы. При этом важно не только то, что ставка привлечения действительно ниже, но и тот факт, что внешние рынки предлагают гораздо более длинные деньги», - прокомментировал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Как полагают аналитики группы “Инвестиционный Капитал Украина”, правительство продолжит занимать на внутреннем рынке, так как благоприятные условия на внешнем рынке могут измениться к худшему. «Благоприятные условия на внешнем рынке могут измениться к худшему, к более критической оценке инвесторов на рынке еврогооблигаций к суверенному риску Украины, если рецессия экономики Украины продолжится во втором квартале этого года и программа Кабинета министров Украины по активизации экономики на 2013-2014 годы не сработает», - прокомментировал руководитель аналитического подразделения группы “Инвестиционный Капитал Украина” Александр Вальчишен.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%.

В конце ноября 2012 года страна также осуществила выпуск десятилетних еврооблигаций на 1,250 млрд долл. США с доходностью на уровне 7,8% годовых.

В сентябре 2012 года правительство провело доразмещение еврооблигаций на 600 млн долл., увеличив сумму июльского выпуска евробондов с погашением в июле 2017 года до 2,6 млрд долл. с 2 млрд долл. Доходность доразмещенных бумаг в сентябре составила 7,46%.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.

На погашение внешнего и внутреннего долга Украине в текущем году необходимо направить примерно 13,7 млрд долл. по сравнению с 12 млрд долл. в 2012 году.