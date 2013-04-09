Создание финполиции станет еще одним инструментом давления на бизнес - президент Американско-украинского делового совета

Президент Американско-украинского делового совета Морган Вильямс считает, что Украина не нуждается в создании новой силовой структуры — финансовой полиции, поскольку ее появление может стать еще одним тяжелым инструментом давления государства на бизнес.

Такое мнение высказал президент Американо-украинского делового совета Морган Вильямс в комментариях ZN.UA.

"Международный опыт показывает, что такие группы в государствах, где закон и другие средства контроля над властью еще слишком слабы, со временем превращаются в бесконтрольных "монстров". Оптимальное средство контроля над финансовой полицией — это не создавать такую группу вообще. В ней не нуждались с момента провозглашения независимости, не нуждаются и сейчас", - подчеркнул М.Вильямс".

При этом президент Американско-украинского делового совета отметил, что правительство Украины по-прежнему сильно вовлечено в регулирование, пытается контролировать предприятия.

«Распространена бюрократия со своим негативным, непродуктивным вмешательством в сферу бизнеса»,- отметил М.Вильямс, добавив, что вмешательство бюрократии в бизнес стоит больших денег самим компаниям, приводит к увеличению затрат, уменьшению инвестиций, прибыли, снижению экономического роста и в итоге — к меньшим налоговым доходам для самого государства и увеличению теневого рынка.

Как сообщал УНИАН, ранее первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов заявил, что законопроект о возможном создании в Украине силового фискального органа, подчиненного Президенту Украины — финансовой полиции, требует четкой и идейной проработки.

14 марта премьер-министр Украины Николай Азаров дал распоряжение соответствующим министерствам и ведомствам не рассматривать проект закона о создании Службы финансовых расследований. Такое решение глава правительства принял после изучения ситуации, в связи с тем, что законопроект не отвечает требованиям времени.

Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что правительство подготовило проект закона о создании Службы финансовых расследований. В соответствии с обнародованной информацией, данная служба будет обладать широкими полномочиями по проведению финансовых расследований, и подчиняться непосредственно Президенту Украины.