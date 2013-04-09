На межбанке торги закрылись котировками 8,1355/8,1395 грн/долл.

Во вторник, 9 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1390/8,1450, к 12:00 цены понизились до 8,1385/8,1420. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1355/8,1395.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2607/0,2611, к 12:00 цены выросли до 0,2610/0,2614. К закрытию цены достигли максимума - 0,2614/0,2618. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1200 (-0,2100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3005/1,3065.

Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками 10,6020/10,6115, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6030/10,6135. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6090/10,6200.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 8 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1350/8,1420, к 12:00 цены повысились до 8,1385/8,1430. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1385/8,1410.

Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками 10,5695/10,5805, к 12:00 цены ушли вверх – 10,5850/10,5970. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5950/10,6040.