Каськив рассказал, что за год привлек 3,17 млрд грн инвестиций

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами в 2012 году привлекло 3,17 млрд грн для реализации инвестиционных проектов, что закреплено соответствующими юридическими документами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава агентства Владислав Каськив во время презентации ведомственного отчета по деятельности в 2012 году.

“3,17 млрд гривен — это тот объем средств, который закреплен и зафиксирован юридическими документами”, - сказал В.Каськив.

Он заявил, что за минувший год 9 из 17 национальных проектов удалось перевести в фазу практической реализации, включая проекты “LNG-терминал”, “Воздушный экспресс”, “Олимпийская надежда 2022” и “Открытый мир”.

Вместе с тем, по словам В.Каськива, дефицит средств не позволил утвердить технико-экономическое обоснование еще по нескольким проектам: “Энергия природы”, “Индустриальные парки”, “Возрождение скотоводства” и “Зерно Украины”.

В ходе презентации о деятельности ведомства В.Каськив сообщил, что в 2012 году были проведены роуд-шоу национальных проектов в 14 ведущих финансовых центрах мира. По итогам встреч удалось заключить 24 меморандума о сотрудничестве, порядка 25 компаний уже привлечены к работе над украинскими проектами.

“Причем это все не декларации, а практическое сотрудничество. Это конкретные контракты, которые технически реализуются”, - подчеркнул В.Каськив.

Он также отметил, что бюджетное финансирование проектов, которые уже находятся на стадии практической реализации, составляет 0,3%.

“В свое время принималось решение об участие государства в национальных проектах на уровне 5-7%, но реальное участие государства составляет 0,3%”,- сказал В.Каськив.

Как сообщал УНИАН, ранее В.Каськив заявлял, что по итогам 2013 года объем привлеченных инвестиций может составить не менее 8 млрд грн.

Кроме того, в ближайшее время Госинвестпроект планирует сформировать интерактивную инвестиционную карту Украины, в основу которой будет положен инвестиционный атлас регионов, представленный в начале апреля 2013 года.