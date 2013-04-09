Минфин привлек в госбюджет 1,656 млрд грн на ОВГЗ-аукционе 9 апреля

Министерство финансов Украины во вторник, 9 апреля, привлекло в государственный бюджет 1,656 млрд грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 227,23 млн грн по 3 удовлетворенным из 8 поданных заявок на приобретение 5-месячных госбумаг с доходностью 7,66%; 91,02 млн грн по 1 удовлетворенной из 2 поданных заявок на приобретение годовых госбумаг с доходностью 10,5%; 1133,0 млн грн по всем 4 поданным заявкам на приобретение 5-летних госбумаг с доходностью 14,3%, 204,57 млн грн по 1 поданной заявке на приобретение 7-летних госбумаг с доходностью 14,3%.

Как сообщал УНИАН, Минфин в апреле 2013 года, как и в марте, намерен провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ, при этом размещение валютных госбумаг не планируется.

Согласно графику размещения ОВГЗ на текущий месяц, аукционы запланированы на 2, 9, 16 и 23 апреля.

Справка УНИАН. По состоянию на 9 апреля, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 212,621 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 122,869 млрд грн, в собственности банков - 76,718 млрд грн, нерезидентов - 5,216 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.