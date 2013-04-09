Азаров похвастался положительным сальдо внешнеторгового баланса

В Украине зафиксировано положительное сальдо внешнеторгового баланса, ситуация в стране остается управляемой, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с представителями миссии Международного валютного фонда, завершающей свою работу в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и коммуникации Секретариата Кабинета министров.

«В экономике ситуация управляемая. Мы рассчитываем выйти на рост ВВП, запланированный в госбюджете. Доходы бюджета в первом квартале по факту превысили те, что мы прогнозировали. У нас зафиксировано сокращение импорта и относительное увеличение экспорта. В результате впервые у нас зафиксировано положительное сальдо внешнеторгового баланса», - цитирует департамент информации и коммуникации Н.Азарова.

Глава правительства в целом положительно оценил перспективы продолжения сотрудничества с МВФ и заявил, что остается последовательным сторонником такого сотрудничества.

При этом Н.Азаров подчеркнул, что Украина своевременно рассчитывается по всем внешним обязательствам, хотя с 2011 года страна не получила ни цента помощи от МВФ. По словам главы правительства, многие страны уже получили многомиллиардные кредиты от МВФ и все еще не решили своих проблем, в то время как Украина остается страной, где кредиторы надежно получают свои деньги.

В свою очередь, глава миссии МВФ Кристофер Джарвис отметил, что миссия провела содержательные переговоры с представителями украинского правительства и Национального банка. «Оценка общего экономического состояния Украины не претерпела существенных изменений. Но последние месяцы были достаточно благоприятными для Украины. В частности, несколько ослабло напряжение обменного курса. И нам приятно отметить, что за последние несколько месяцев экономическая ситуация в Украине не ухудшилась», - сказал К.Джарвис.

В ходе беседы К.Джарвис представил Н.Азарову нового постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше, который с 1 мая текущего года сменит на этой должности Макса Альера, проработавшего в Украине последние 4 года.

Как сообщал УНИАН, 27 марта в Украине, как и планировалось, начала работу миссия Международного валютного фонда во главе с Кристофером Джарвисом. Вместе с тем, ни в Украине, ни в МВФ не комментируют возможных результатов работы миссии, главным из которых должно стать подписание новой программы сотрудничества с Фондом. При этом в Украине на официальном уровне не раз подчеркивалась необходимость продолжения плодотворного сотрудничества с МВФ.

Справка УНИАН. Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

Дефицит текущего счета за 2012 год вырос на 40,6% – до 14,407 млрд долл., а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций увеличился на 31,4% – до 10,233 млрд долл.

Положительное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе 2013 года составило 15,8 млн долл. против отрицательного сальдо 60,5 млн долл. в январе 2012 года.