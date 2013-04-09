Монетарная база в марте выросла на 0,5%, денежная масса – на 1,5%

Монетарная база в Украине в марте 2013 года выросла на 0,5%, денежная масса – на 1,5%.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Национального банка Украины.

«Объем монетарной базы за март увеличился на 0,5% (с начала года - на 0,3%) - до 256,1 млрд грн. Денежная масса за этот период выросла на 1,5% (с начала года - на 3,5%) - до 800,0 млрд грн», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что объем рефинансирования комбанков Нацбанком в марте составил 1,3 млрд грн (с начала года - 6,1 млрд грн). Средневзвешенная процентная ставка по этим операциям составила 8,41% годовых (с начала года - 7,86%). При этом объем мобилизационных операций составил 10,2 млрд грн, а средневзвешенная процентная ставка - 2,95% (с начала года соответственно 40,1 млрд грн и 2,41%).

По информации НБУ, общий объем остатков банковских депозитов в марте увеличился на 7,4 млрд грн, или на 1,3% (с начала года - на 4,1%), - до 591,4 млрд грн. «Это произошло за счет прироста остатков средств в национальной валюте, которые за месяц выросли на 3,1% (с начала года - на 8%). В иностранной валюте остатки средств на депозитных счетах уменьшились на 1,3% (с начала года - на 0,8%). Прирост средств на депозитных счетах физических лиц в марте составил 1,4% (с начала года - 5,7%) - до 386,6 млрд грн. Остатки депозитов юридических лиц в течение месяца выросли на 1,1% (с начала года - на 1,4%) - до 204,8 млрд грн», - сообщает НБУ.

Также указывается, что общий объем остатков по кредитам за месяц вырос на 2,9 млрд грн, или на 0,4% (с начала года - на 1,5%), - до 821,3 млрд грн благодаря увеличению кредитов, предоставленных в иностранной валюте, - их объемы в марте выросли на 1,9% (с начала года - на 2%), тогда как в национальной валюте они несколько уменьшились - на 0,5% (с начала года увеличились на 1,2%). Остатки по кредитам, предоставленным юридическим лицам, за март выросли на 0,4% (с начала года - на 1,8%) - до 637,2 млрд грн. Остатки по кредитам, предоставленным физическим лицам, выросли на 0,2% (с начала года - на 0,5%) и составили 184,1 млрд грн.

Объем наличности вне банков в феврале увеличился на 2,3% (с начала года - на 1,4%) - до 206 млрд грн. Уровень корсчетов банков за месяц уменьшился на 14,8% (с начала года - на 7,1%) - до 22,9 млрд грн. Объем обязательных резервов, сформированных банками по состоянию на 1 апреля 2013 года, согласно установленным нормативам, составил 19,1 млрд грн, из них на отдельный счет в Нацбанке было перечислено 7 млрд грн. Средства правительства в национальной валюте на счетах в НБУ за март выросли на 28,9% (с начала года - в 7,5 раза) - до 3,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, монетарная база в Украине в феврале 2013 года выросла на 1,3%, денежная масса – на 0,8%.

Согласно Основным принципам денежно-кредитной политики на 2013 год, рост монетарной базы в Украине в 2013 году ожидается на уровне 6-8%.

Монетарная база в Украине в 2012 году выросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, денежная масса – на 12,5% – до 771,3 млрд грн.

В 2011 году денежная масса в Украине увеличилась на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3% до 239,9 млрд грн.