Объем возмещенных депозитов через Фонд гарантирования вкладов составил 6,17 млрд грн

Общий объем возмещенных депозитов через Фонд гарантирования вкладов физических лиц на 1 апреля (с момента основания фонда – создан в феврале 1999 года) составил 6,17 млрд грн, при этом выплату получили более 120 тыс. вкладчиков 24 ликвидируемых банков, сообщила УНИАН пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, с 10 января фонд осуществляет ликвидацию “Эрде Банка”, и на 1 апреля 2013 года вкладчикам банка выплачено 435,43 млн грн или 98% суммы, подлежащей возмещению в пределах гарантированной суммы. Также фонд с 21 марта осуществляет ликвидацию банка “Таврика”, и на 1 апреля вкладчики банка получили 1,39 млрд грн или 76,2% суммы к возмещению.

Фонд продолжает выплаты вкладчикам 22 ликвидируемых банков, в том числе банки “Базис”, “Инновационно-промышленный банк”, “Столица”, “Соцком Банк”, “Владимирский”, “Диалогбанк”, “Синтез”, “Земельный банк”, “Ипобанк”, “Днестр”, “БИГ Энергия”, “Трансбанк”, “Арма”, “Украинский промышленный банк”, “Украинская финансовая группа”, “Восточно-Евпропейский банк”, “Банк регионального развития”, “Европейский”, “Национальный стандарт”, “Одесса-Банк”, “Причерноморье”, “Европейский банк развития и сбережений”.

Всего на 1 апреля текущего года выплаты получили 120 785 вкладчиков этих банков на общую сумму 4,34 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц в марте снизился на 16,1% - до 4,79 млрд грн, участниками фонда являются 173 банка.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.

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