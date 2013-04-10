Украина выпустила 10-летние евробонды на 1,25 млрд долл.

Украина осуществила размещение 10-летних суверенных евробондов на 1,25 млрд долларов США с доходностью 7,5%, сообщили УНИАН несколько источников на финансовом рынке.

Организаторами очередного размещения суверенных евробондов выступили банки JP Morgan, Citi, Sberbank CIB и VTB.

О планах этого размещения накануне сообщили участники финансового рынка.

По мнению инвестиционных аналитиков, в настоящее время на внешних рынках сложилась очень благоприятная ситуация, поскольку низкие базовые ставки и высокий «аппетит к риску» стимулируют инвесторов искать высокодоходные инструменты.

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, на текущий момент для Украины очень выгодно размещать еврооблигации. «Кредитно-дефолтные свопы по Украине упали до уровня 560 пунктов, следовательно, Украина может размещать еврооблигации по ставке ЛИБОР плюс 5,6%. Ставка могла быть и ниже 7,5% годовых, поскольку на текущий момент евроблигации Украины котируются на международном рынке по ставке 6,4-6,8%», - сказал эксперт.

По его словам, в нынешних условиях Украина может рассчитаться по кредитам МВФ за счет размещения еврооблигаций без получения новых кредитов. «Правительство начало проводить политику замены кредитов МВФ на еврооблигации для снижения зависимости от этих кредитов. Кроме того, текущая ситуация на валютном рынке подтверждает, что население частично отказывается от валюты (по итогам марта объемы депозитов в валюте снизились на 1,3%), что говорит о возможности решать проблемы с внешними долгами посредством покупки валюты на украинском рынке за счет внутренних ресурсов», - добавил А.Охрименко.

Руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» Александр Вальчишен полагает, что установленная ставка доходности обусловлена низкими кредитными рейтингами Украины, а низкие рейтинги — необходимостью проведения экономических реформ и отсутствием таких реформ. «Ставка размещения соответствует тому уровню кредитного риска (Moody's: «B3», прогноз негативный), который имеет сейчас украинское правительство. Другой вопрос заключается в том, что наше правительство не ставит перед собой задачу повышения своего кредитного рейтинга - для этого необходимо провести реформы, которые, в частности, прописаны в программе МВФ, а не просто говорить о них», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%.

В конце ноября 2012 года страна также осуществила выпуск десятилетних еврооблигаций на 1,250 млрд долл. США с доходностью на уровне 7,8% годовых.

В сентябре 2012 года правительство провело доразмещение еврооблигаций на 600 млн долл., увеличив сумму июльского выпуска евробондов с погашением в июле 2017 года до 2,6 млрд долл. с 2 млрд долл. Доходность доразмещенных бумаг в сентябре составила 7,46%.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.

На погашение внешнего и внутреннего долга Украине в текущем году необходимо направить примерно 13,7 млрд долл. по сравнению с 12 млрд долл. в 2012 году.