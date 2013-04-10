Миндоходов напоминает о праве "упрощенцев" второй группы отчитываться раз в год

Предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения во второй группе, с 1 января текущего года могут подавать отчетность один раз в год, как и предприниматели первой группы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины. При этом «упрощенцы» 3-5 групп должны отчитываться раз в квартал, напоминают в министерстве.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 18 ноября 2011 года подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности". Законом определены четыре группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе.

К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и имеют право нанимать 10 наемных работников. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных лиц до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица с объемом дохода не более 5 млн грн, правом нанимать до 50 человек и ставкой налога на уровне 3% или 5%.

Законодательными изменениями, вступившими в действие с 1 июля 2012 года, база налогообложения единым налогом была расширена, в частности, были введены 5-я и 6-я группы «упрощенцев».

Наиболее популярной остается вторая группа «упрощенцев», в которой работают 641 тыс. предпринимателей.

Частные предприниматели Украины, работающие по упрощенной системе налогообложения, за первый квартал 2013 года увеличили объем налоговых поступлений в 2,8 раза - до 995,1 млн грн с 346,2 млн грн за аналогичный период 2012 года.