Торги на межбанке открылись снижением доллара и ростом евро

В среду, 10 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,1330/8,1400.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли – 0,2620/24, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6525/10,6635. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3094/96 (вторник - 1,3024/26).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 9 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1390/8,1450, к 12:00 цены понизились до 8,1385/8,1420. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1355/8,1395.

Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками 10,6020/10,6115, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6030/10,6135. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6090/10,6200.