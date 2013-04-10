Украина меняет своего представителя в МВФ

Представителем от Украины в Международном валютном фонде будет назначен директор генерального экономического департамента Национального банка Украины Александр Петрик, сообщил УНИАН источник в Нацбанке.

По его словам, А.Петрик будет назначен в ближайшее время, он будет представлять интересы Украины. В настоящее время А.Петрик занимает должность директора генерального экономического департамента Нацбанка.

На данный момент представителем Украины в МВФ является Юрий Якуша, он занимает должность заместителя исполнительного директора группы стран, в которую входит Украина, а также Армения, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Грузия, Израиль, Люксембург, Македония, Молдавия, Черногория, Нидерланды, Румыния.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда, завершившая свою работу в Украине, намерена продолжить в ближайшие недели диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай". По словам главы миссии Кристофера Джарвиса, миссия провела продуктивные дискуссии с представителями украинских властей относительно направлений экономической политики, поддержку которой мог бы оказать МВФ в рамках соглашения «стенд-бай». Основными элементами новой программы должны были бы стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического сектора с целью создания в Украине условий стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест. «Миссия достигла хорошего прогресса в обсужденных вопросах, и в ближайшие недели наш диалог будет иметь продолжение», - сказал К.Джарвис.