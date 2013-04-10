Ассоциация налогоплательщиков "за" снижение налоговой нагрузки на фонд зарплаты

Ассоциация налогоплательщиков Украины (АНУ) поддерживает инициативу изменить систему налогообложения фонда заработной платы посредством снижения ставок единого социального взноса. Об этом говорится в заявлении АНУ, переданном УНИАН.

По мнению специалистов Ассоциации, уровень фискального давления на фонд заработной платы на сегодня весьма высок и составляет порядка 50%, что вдвое превышает аналогичный показатель большинства европейских стран. И потому уменьшение налоговой нагрузки определенно отразится на детенизации бизнеса в целом и зарплат в частности. «Сама идея платы единого социального взноса правильная, но мы уверены, что размер взноса нужно уменьшать, поскольку значительные отчисления в Пенсионный фонд и социальные фонды остаются главным барьером на пути легализации теневых доходов, увеличения покупательной способности, а значит, и развития экономики», - подчеркнули в Ассоциации налогоплательщиков, добавив, что снижение налоговой нагрузки на зарплатный фонд уже в ближайшее время позволит увеличить количество рабочих мест минимум на 15%.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявлял, что правительство планирует в феврале-марте внести в Верховную Раду законопроекты о снижении ставки единого социального взноса до 15% и расширении шкалы прогрессивного налога на доходы физических лиц со снижением минимальной ставки до 10%. При этом, по мнению Министерства доходов и сборов, снижение ставки единого социального взноса целесообразно при одновременном введении общеобязательного декларирования доходов как компенсатора возможных потерь.

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