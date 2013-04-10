Миндоходов начнет рассылать квитанции по уплате налога на недвижимость с 15 апреля

Министерство доходов и сборов Украины намерено с 15 апреля начать рассылать квитанции об уплате налога на недвижимость тем налогоплательщикам, которые являются собственниками налогооблагаемой недвижимости, сообщили в пресс-службе Миндоходов.

В квитанции будет указано сумма насчитанного налога и платежные реквизиты. Уплатить налог, разъясняют в Миндоходов, необходимо в течение двух месяцев с момента получения квитанции. Для этого граждане могут воспользоваться услугами банковских учреждений, почтовых отделений, а также касс сельских советов.

При этом если собственник владеет сразу несколькими объектами недвижимости, подлежащими налогообложению, то он может обратиться в налоговые органы с целью определить, по какому именно объекту будет насчитываться налог, а на какой из объектов будет распространяться налоговая льгота. «В противном случае, льготным будет автоматически определен объект по месту регистрации налогоплательщика», - разъяснили в министерстве.

В Миндоходов также отметили, что в налоговые органы можно обратиться и в случае, если плательщик не согласен с объемами начисленных платежей. Однако такое обращение будет правомочным в срок не позднее двух месяцев с момента получения квитанции.

В министерстве напомнили, что в соответствии с нормами Налогового кодекса квартиры и дома, не превышающие по площади 120 кв. м и 250 кв. м соответственно, налогом не облагаются. Вместе с тем, такая льгота распространяется только на один объект недвижимости, находящийся в собственности налогоплательщика. А собственно налог насчитывается на квадратные метры, превышающие «льготный» порог.

«Налог на недвижимость выплачивается авансовым платежом на весь год. При необходимости плательщик может обратиться с просьбой рассрочки платежа. Если же недвижимость была продана после уплаты налога, то плательщик имеет право обратиться в налоговые органы с просьбой вернуть налоговую переплату, подав соответствующее заявление. У налоговых органов есть 5 дней на принятие решения о пересчете средств», - разъяснили в Министерстве.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года вступила в силу норма Налогового кодекса о налогообложении жилой недвижимости, находящейся в собственности физических и юридических лиц, в том числе нерезидентов. Налогом облагаются дома, пристройки к ним, жилые дома усадебного типа, квартиры и коттеджи, а также комнаты в многосемейных квартирах.

Согласно норме закона, не является объектом налогообложения жилая площадь, находящаяся в собственности государства или территориальных общин, находящаяся в зоне отчуждения или принудительного отселения, принадлежащая детским домам семейного типа. Не облагаются налогом общежития, дачные или садовые усадьбы, но не более одной в расчете на одного налогоплательщика, жилая недвижимость, находящаяся в собственности многодетных семей и семей с приемными детьми, но в расчете не более одного объекта недвижимости на семью.

Размер минимальной зарплаты, установленный на 1 января 2013 года, составляет 1147 грн.

По оценкам Министерства доходов и сборов, объем поступлений в местные бюджеты от налога на недвижимость в 2013 году может составить порядка 75 млн грн.