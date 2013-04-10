Кабмин планирует дефицит бюджета-2014 в пределах 3% ВВП - проект бюджетной резолюции

Кабинет министров Украины планирует дефицит госбюджета в 2014 году в пределах 3% ВВП при ожидаемом дефиците госбюджета в 2013 году на уровне 3,2% ВВП.

Об этом говорится в проекте постановления правительства об основных направлениях бюджетной политики на 2014 год, размещенном на официальном сайте Верховной Рады Украины.

По данным Министерства финансов Украины, государственный бюджет Украины за 2012 год сведен с дефицитом 53,387 млрд грн, что в 2,3 раза (или на 29,833 млрд грн) больше, чем за 2011 год.

Проект бюджетной резолюции предусматривает финансирование дефицита специального фонда государственного бюджета за счет кредитов (займов), привлекаемых государством у иностранных государств, банков и международных финансовых организаций для реализации инвестиционных программ (проектов), и финансирование дефицита общего фонда госбюджета преимущественно посредством привлечения внутренних заимствований.

«Определенные макропоказатели могут быть уточнены после публикации отчетной статистической информации по 2012 году, оперативных данных текущего состояния социально-экономического развития в 2013 году, а также на основе решений Кабинета министров о прогнозе макропоказателей на 2014 год при подготовке проекта государственного бюджета на 2014 год», - сказано в проекте резолюции.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины на 2013 год предусматривает

дефицит на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходы – 361,5 млрд грн, расходы – 411,9 млрд грн.