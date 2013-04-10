Сроки возврата вкладов ликвидируемых банков ограничены тремя годами

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ограничил сроки подачи обращений по возврату вкладов ликвидируемых банков тремя годами.

Соответствующее постановление, утвержденное исполнительной дирекцией фонда 7 марта и зарегистрированное Минюстом 2 апреля, обнародовано на официальном сайте Верховной Рады в разделе нормативных документов по Фонду гарантирования.

Согласно постановлению, вкладчики банков, в отношении которых процедура ликвидации начата до принятия нового закона о системе гарантирования вкладов физических лиц (4 ноября 2012 года), могут обращаться в Фонд гарантирования для получения возмещения по вкладам в течение трех лет после того, как их вклады стали недоступными. Решение фонда вступает в действие с момента официального опубликования на официальной странице фонда в сети Интернет, в настоящее время документ на сайте фонда отсутствует.

Согласно информации фонда, в перечень банков, вкладчикам которых продолжаются выплаты, но процедура ликвидации начата до принятия нового законодательства о системе гарантирования вкладов, вошли: “Базис”, “Инновационно-промышленный банк”, “Столица”, “Соцком Банк”, “Владимирский”, “Диалогбанк”, “Синтез”, “Земельный банк”, “Ипобанк”, “Днестр”, “БИГ Энергия”, “Трансбанк”, “Арма”, “Украинский промышленный банк”, “Украинская финансовая группа”, “Восточно-Евпропейский банк”, “Банк регионального развития”, “Европейский”, “Национальный стандарт”, “Одесса-Банк”, “Причерноморье”, “Европейский банк развития и сбережений”.

Как сообщал УНИАН, общий объем возмещенных депозитов через Фонд гарантирования вкладов физических лиц на 1 апреля (с момента основания фонда – создан в феврале 1999 года) составил 6,17 млрд грн, при этом выплату получили более 120 тыс. вкладчиков 24 ликвидируемых банков. Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц в марте снизился на 16,1% - до 4,79 млрд грн, участниками фонда являются 173 банка.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.