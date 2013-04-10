Межбанк в среду закрылся котировками 8,1345/8,1370 грн/долл.

В среду, 10 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1330/8,1400, к 12:00 сузился спрэд 8,1355/8,1385, к закрытию торгов ценовые уровни понизились 8,1345/8,1370.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2620/24, к 12:00 цены выросли 0,2628/32, к закрытию цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,8455 (-0.2745).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3075/1,3120.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6525/10,6635, к 12:00 цены ушли вверх 10,6555/10,6650, к закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6555/10,6650.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 9 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1390/8,1450, к 12:00 цены понизились до 8,1385/8,1420. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1355/8,1395.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6020/10,6115, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6030/10,6135. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6090/10,6200.