Кабмин планирует уровень госдолга в 2014 году в пределах 31% ВВП - проект бюджетной резолюции

Кабинет министров Украины планирует уровень госдолга в 2014 году в пределах 31% ВВП при ожидаемом уровне госдолга в 2013 году в 30,6% ВВП.

Об этом говорится в проекте постановления правительства об основных направлениях бюджетной политики на 2014 год, размещенном на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Проект предусматривает принятие мер до проведения активных операций, связанных с управлением государственным долгом и ликвидностью единого казначейского счета, в рамках предельного объема государственного долга на конец бюджетного периода, а также управление рисками, связанными с госдолгом и предоставлением госгарантий.

«Определенные макропоказатели могут быть уточнены после публикации отчетной статистической информации по 2012 году, оперативных данных текущего состояния социально-экономического развития в 2013 году, а также на основе решений Кабинета министров о прогнозе макропоказателей на 2014 год при подготовке проекта государственного бюджета на 2014 год», - сказано в проекте резолюции.

По данным Министерства финансов Украины, государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в текущем году с 3,5% до 1% (номинальный ВВП на конец года - 1,551 трлн грн). При этом он отметил, что в 2014 году возможно улучшение ситуации на внешних рынках, в результате чего рост ВВП Украины в 2014 году ожидается на уровне 3%. На 2015 год эксперты Всемирного банка прогнозируют рост ВВП страны на уровне 4%.

Всемирный банк улучшил прогноз инфляции в Украине по итогам 2013 года с 9,5% до 8,7%. По его мнению, в текущем году можно ожидать некоторого смягчения монетарной политики Национального банка Украины, что определяет более гибкий курс национальной валюты. Эксперты ВБ прогнозируют дальнейшее увеличение дефицита счета текущих операций Украины, который по их оценкам в 2013 году составит 7,4% ВВП (прежний прогноз — 5,3%), в 2014 году - 6,8% (5,5%).

Также ВБ ожидает увеличение отношения внешнего долга Украины к ВВП - до 83,5% в 2013 году и 85,3% в 2014 году, против 78,5% и 78,6% соответственно, прогнозируемых ранее. При этом государственный и гарантированный государством долг, по прогнозам ВБ, к концу года составит 40,1% ВВП, в 2014 году — 41,5%.

Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госдолг: брали, берем и брать будем...