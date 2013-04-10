Доступ банков к госреестру отягощений движимого имущества восстановлен - НАБУ

Доступ банков к Государственному реестру отягощений движимого имущества (ГРОДИ) восстановлен в обычном режиме, сообщила УНИАН пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Согласно сообщению, в начале 2013 года государственное предприятие «Информационный центр» Министерства юстиции Украины отказало банковским учреждениям во внесении, изменении или получении информации в электронном виде из реестра, ссылаясь на необходимость предоплаты каждой услуги и предоставления документа об оплате. В результате нововведений кредитные операции банков, в том числе по реструктуризации проблемной задолженности, были практически заблокированы в связи с повышением рисков, связанных с обеспечением (залогами) по кредитам.

Как сообщает НАБУ, на основании обращения руководства ассоциации в Национальный банк, который в свою очередь решил данный вопрос с Министерством юстиции Украины, доступ восстановлен путем заключения между «Информационным центром» и банками дополнительных соглашений к договорам.

Справка УНИАН. Государственный реестр отягощений движимого имущества (ГРОДИ) содержит информацию о возникновении, изменении, прекращении отягощения на движимое имущество, а также об обращении взыскания на предмет отягощения. Данные реестра используются банками в текущем режиме при осуществлении кредитных операций и оформлении в залог движимого имущества. Администратором реестра является государственное предприятие «Информационный центр» Министерства юстиции Украины.