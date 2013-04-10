Кабмин планирует предоставить госгарантии по кредитам в 2014 году не более 3% ВВП

Кабинет министров Украины планирует предоставить государственные гарантии по кредитам в 2014 году в объемах не более 3% ВВП при запланированном уровне госгарантий в 2013 году в 50 млрд грн.

Об этом говорится в проекте постановления правительства об основных направлениях бюджетной политики на 2014 год, размещенном на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Проект предусматривает принятие мер до проведения активных операций, связанных с управлением государственным долгом и ликвидностью единого казначейского счета, в рамках предельного объема государственного долга на конец бюджетного периода, а также управление рисками, связанными с госдолгом и предоставлением госгарантий.

«Определенные макропоказатели могут быть уточнены после публикации отчетной статистической информации по 2012 году, оперативных данных текущего состояния социально-экономического развития в 2013 году, а также на основе решений Кабинета министров о прогнозе макропоказателей на 2014 год при подготовке проекта государственного бюджета на 2014 год», - сказано в проекте резолюции.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в текущем году с 3,5% до 1% (номинальный ВВП на конец года - 1,551 трлн грн).

Эксперты ВБ прогнозируют дальнейшее увеличение дефицита счета текущих операций Украины, который, по их оценкам, в 2013 году составит 7,4% ВВП (прежний прогноз — 5,3%), в 2014 году - 6,8% (5,5%). Также ВБ ожидает увеличения отношения внешнего долга Украины к ВВП - до 83,5% в 2013 году и 85,3% в 2014 году, против 78,5% и 78,6% соответственно, прогнозируемых ранее. При этом государственный и гарантированный государством долг, по прогнозам ВБ, к концу текущего года составит 40,1% ВВП, в 2014 году - 41,5%.

По данным Министерства финансов Украины, государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.