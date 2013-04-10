Запасы золота в госрезервах стран мира в 2012 году выросли до 31,67 тыс. тонн

Запасы золота в государственных резервах стран мира по итогам 2012 года составили 31,671 тыс.и тонн, что на 1,5% больше показателя за 2011 год, пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

На первом месте по объему золота в резервах по-прежнему находятся США (8,134 тысячи тонн), на втором - Германия (3,391 тысячи тонн), на третьем - Италия (2,452 тысячи тонн). Китай занимает пятое место в мировом рейтинге с 1,054 тысячи тонн золота.

Россия, по данным на конец прошлого года, сохранила за собой седьмое место по объему золота в международных резервах, который составил 957,76 тонны. По сравнению с 2011 годом Россия увеличила объем золота в резервах на 8,5%.

По данным на начало марта 2013 года, госрезервы мира с конца 2012 года не изменились и составляют 31,671 тысячи тонн золота; объем драгметалла в резервах России - 969,9 тонны.

Объем золота в резервах Международного валютного фонда (МВФ) на конец 2012 года составлял 2,814 тысячи тонн - без изменений по сравнению с 2011 годом. Консолидированные резервы золота в европейских ЦБ в конце года также не изменились и содержат 502,07 тонны золота.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины в марте 2013 года, по оперативным данным, увеличились на 0,1% и на 31 марта составили 24,727 млрд долл.

В частности, резервы в иностранной валюте составили 22,863 млрд долл., резервная позиция в МВФ - 0,03 млн долл., специальные права заимствования - 9,57 млн долл., золото – 1,854 млрд долл.

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