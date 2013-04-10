Эксперты рассчитывают на достижение договоренности Украины с МВФ по кредиту «стенд-бай»

Украинские эксперты ожидают, что Украине все-таки удастся договориться с Международным валютным фондом относительно новой программы кредитования «стенд-бай» и, возможно, получения первого транша кредита уже до конца первого полугодия 2013 года.

Об этом в комментариях УНИАН сообщили главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан и руководитель экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

«Тон дискуссий с МВФ позволяет говорить о том, что Фонд не настроен давать отрицательный отзыв Украине. Вероятность получения нами первого транша уже в первом полугодии составляет сейчас 50 на 50. Причем я бы дал полпроцента к тем 50, которые за то, что транш мы все-таки получим еще до конца первого полугодия», - сказал В.Юрчишин.

Вместе с тем он отметил, что было бы слишком оптимистично ожидать конкретных результатов переговоров уже сейчас – по итогам работы миссии, завершившей свою деятельность в Украине сегодня, 10 апреля. «Первая миссия, которая работала в феврале, была больше ознакомительная. И именно тот визит показал представителям МВФ возможность продолжения диалога. Вместе с тем, слишком оптимистично ждать результатов по итогам и этой миссии, которая также носит больше технический характер», - подчеркнул эксперт.

В свою очередь Е.Белан отметила, что «учитывая внушительный объем валютных заимствований правительства с начала года и стабилизацию валютного рынка, власти не испытывают острой потребности в кредитах МВФ. Этим, скорее всего, и объясняется отсутствие конкретных результатов в переговорах с миссией МВФ».

Однако, по ее словам, фундаментальные показатели экономики Украины остаются слабыми, и стабильность на валютном рынке может оказаться временной. «При этом «окно возможностей» для реализацию непопулярных мер все еще открыто. Поэтому мы по-прежнему рассчитываем на возобновление кредитной программы МВФ в этом году, хотя затягивание переговорного процесса снижает вероятность этого сценария», - сказала Е.Белан.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ, работавшая в Киеве с 27 марта по 10 апреля, объявила о завершении работы и намерении продолжить диалог с Украиной в «ближайшие недели». По словам главы миссии Кристофера Джарвиса, основными элементами новой программы сотрудничества должны были бы стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического сектора с целью создания в Украине условий стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

Миссия МВФ приехала в Украину для диалога с властями относительно возможного подписания кредитного соглашения по программе "стенд-бай" объемом порядка 15,4 млрд грн.

Ранее постоянный представитель МВФ в Украине Макс Альер, который вскоре покинет Украину в связи с завершением своей работы в нашей стране, сообщил, что Фонд отмечает прогресс в переговорах с украинскими властями и считает его достаточным для продолжения диалога.

При этом он отметил, что анализ, проводимый по итогам визита предыдущей миссии, работавшей в Украине с 29 января по 12 февраля, подтверждает правильность ранее выданных Украине рекомендаций, в частности, по необходимости выравнивая цен на газ для населения, ведения гибкого валютного курса и реформирования банковского сектора экономики.

Общая сумма погашения платежей, которые должно осуществить правительство Украины в 2013 году в пользу МВФ по ранее взятым финансовым обязательствам, составляет 3,66 млрд специальных прав заимствования (примерно 5,63 млрд долларов США).