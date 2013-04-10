Украина в марте сократила импорт золота на 60,2%

Украина в марте 2013 года по сравнению с февралем 2012 года сократила импорт золота на 60,2% - до 23,55 млн долл., сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Согласно сообщению, всего за 1 квартал 2013 года было импортировано золота на 125,733 млн долл., при этом экспорт не осуществлялся.

Золото импортировалось преимущественно из Швейцарии (на 99,150 млн долл.) и Нидерландов ( на 26,580 млн долл.).

Также в 1 квартале 2013 года страна импортировала ювелирных изделий на 16,015 млн долл., алмазов на 2,744 млн долл., серебра на 2,334 млн долл.

Импорт ювелирных изделий происходил в основном из Германии - на 10 млн долл., алмазов - из России на 2,216 млн долл., серебра - из Австрии на 980 тыс. долл., Нидерландов на 374 тыс. долл. и Швейцарии на 336 тыс. долл.

На экспорт в 1 квартале поставлялся, в основном, лом драгметаллов - на 25,595 млн долл., серебро - на 1,858 млн долл., алмазы - на 1,361 млн долл. и ювелирные изделия - на 1,337 млн долл.

Экспортировался лом драгметаллов в Швейцарию - на 14,244 млн долл., Германию - на 8,404 млн долл. и Великобританию - на 2,947 млн долл.

При этом весь объем серебра в 1 квартале 2013 года экспортировался в Австрию.

Основным импортером украинских ювелирных изделий стала Россия - на 516 тыс. долл., Тунис - 200 тыс. долл. и Беларусь - на 184 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, за 1 квартал 2013 года Украина экспортировала жемчуга, драгоценных камней, металлов, бижутерии и монет на 30,813 млн долл., а импортировала - на 152,377 млн долл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запасы золота в госрезервах стран мира в 2012 году выросли до 31,67 тыс. тонн