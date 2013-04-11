S&P повысило прогноз по рейтингу Кипра с негативного до стабильного

Международное рейтинговое агентство S&P повысило прогноз по долго- и краткосрочному суверенным кредитным рейтингам Кипра, которые были подтверждены на уровне "ССС/С", до стабильного с негативного.

"Повышение прогноза по рейтингу Кипра отражает наши ожидания того, что правительство страны согласится на условия финансовой поддержки со стороны стабфонда ESM и МВФ размером до 10 миллиардов евро, а также, что первый транш финпомощи будет выплачен до срока погашения евробондов - 4 июня", - говорится в пресс-релизе агентства.

Аналитики агентства по-прежнему ожидают, что Кипр останется членом еврозоны при сохранении введенного ранее контроля за движением капитала в стране с целью предотвратить массовый вывод средств из кипрских банков, передает РИА "Новости".

"Мы полагаем, что после того как правительство Кипра, Совет управляющих ESM и исполнительный совет МВФ одобрят меморандум о взаимопонимании, определяющий условия программы экономического спасения страны, ЕЦБ будет вновь принимать кипрские государственные облигации в качестве залога в обмен на кредитную поддержку финансовых институтов страны. Мы рассматриваем это как признаки стабильной поддержки финансового сектора Кипра", - отмечает S&P.

Экономический рост на Кипре будет зависеть от переориентации ее экономической базы, что, вероятно, предполагает разработку шельфовых месторождений газа. Ожидаемое сокращение в государственном секторе, секторе финансовых услуг и банковской системе, вероятно, приведет к значительным увольнениям в этих областях. Снижение числа рабочих мест также затронет сферы недвижимости и туризма.

Аналитики S&P полагают, что в период 2013-2016 годов экономика Кипра сократится приблизительно на 20%. Агентство может вновь ухудшить прогноз по рейтингам Кипра, если правительство островного государства отклонит условия Меморандума о взаимопонимании или будет не в состоянии выполнить требования кредиторов.

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