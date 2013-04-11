Ожидаемые статданные из США могут обвалить доллар - эксперт

Внимание инвесторов в четверг, 11 апреля, будет сосредоточено на данных по рынку труда США (последний отчет поставил под сомнение стабильность восстановления американской экономики) - если показатели числа обращений за пособиями по безработице вырастут, то это станет еще одним поводом для распродаж USD, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, чем выше показатель, тем больше шансов на пробой уровня 1,31 парой EUR/USD с дальнейшей целью 1,3185.

Пара GBP/USD может выиграть на фоне слабого доллара США. Ближайшая цель –1,5360, после чего цены устремятся в район 1,54.

Прорыв отметки 100,00 парой USD/JPY все еще не состоялся, но с каждым днем уовень все ближе. Если слабые данные из США не станут преградой, то возможен пробой с дальнейшей целью 100,40 под воздействием сработавших стопов. Сегодня Банк Японии запланировал встречу на тему презентованного на прошлой неделе беспрецедентного смягчения политики, а также прогнозирования дальнейшего поведения рынка. Любые утечки информации могут вызвать резкие колебания пары.