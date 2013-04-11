Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины в 2013 году

Эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук ухудшили прогноз роста реального ВВП по итогам 2013 года до 1,2% против прогноза роста в 2,9%, сделанного в ноябре 2012 года. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины, на сайте которого опубликован экспертный консенсус-прогноз.

«Среднее значение индекса реального ВВП год к году в 2013 году составит 101,2%, в 2014 году – 103,3%. При этом показатель прироста реального ВВП в 2014 году значительно варьируется – от 1,3% до 4,6%», - сообщает консенсус-прогноз.

По мнению экспертов, общий экономический рост будет обусловлен ростом потребления, показатель которого также варьируется от 1% до 12,5% в ближайшие годы.

Как сообщал УНИАН, согласно правительственным прогнозам, рост ВВП Украины по итогам 2013 года составит 2,5-3,4%. Прогнозный рост ВВП в 2014 году, согласно принятой Кабинетом министров Программы активизации экономики на 2013-2014 годы, составит 3-4%.

Согласно проекту бюджетной резолюции, обнародованной 10 апреля 2013 года, рост ВВП Украины прогнозируется на уровне 3%.