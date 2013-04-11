Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины в 2013 году с 2,9% до 1,2%

Эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук ухудшили прогноз роста реального ВВП по итогам 2013 года до 1,2% против прогноза роста в 2,9%, сделанного в ноябре 2012 года. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины, на сайте которого опубликован экспертный консенсус-прогноз.

«Среднее значение индекса реального ВВП год к году в 2013 году составит 101,2%, в 2014 году – 103,3%. При этом показатель прироста реального ВВП в 2014 году значительно варьируется – от 1,3% до 4,6%», - сообщает консенсус-прогноз.

По мнению экспертов, общий экономический рост будет обусловлен ростом потребления, показатель которого также варьируется от 1% до 12,5% в ближайшие годы.

Показатель инфляции (декабрь к декабрю), согласно консенсус-прогнозу, прогнозируется в 2013 году на уровне 6%, в 2014 году – 6,1%.

Прогноз среднего показателя доходов от приватизации в 2013 году составляет 7,9 млрд грн (при прогнозе госбюджета на 2013 год в 10 млрд грн), в 2014 году – 8,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, согласно правительственным прогнозам, рост ВВП Украины по итогам 2013 года составит 2,5-3,4%. Согласно принятой Кабинетом министров Программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы, прогнозный рост ВВП в 2014 году составляет 3-4%, прогноз инфляции - 5-6% в 2013-2014 годах.

Согласно проекту бюджетной резолюции, обнародованной 10 апреля 2013 года, рост ВВП Украины прогнозируется на уровне 3%. Инфляция (декабрь к декабрю) в 2014 году составит 8,3%.

Напомним также, что Всемирный банк пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в текущем году до 1% с 3,5% (номинальный ВВП на конец года - 1,551 трлн грн), но отметил, что в 2014 году возможно улучшение ситуации на внешних рынках, в результате чего рост ВВП Украины в 2014 году ожидается на уровне 3%.