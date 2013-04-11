Межбанк в четверг открылся котировками 8,1310/8,1370 грн/долл.

В четверг, 11 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 8,1310/8,1370.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли – 0,2634/38, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6245/10,6345. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3067/69 (среда — 1,3094/96).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в среду, 10 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1330/8,1400, к 12:00 сузился спрэд 8,1355/8,1385, к закрытию торгов ценовые уровни понизились 8,1345/8,1370.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6525/10,6635, к 12:00 цены ушли вверх 10,6555/10,6650, к закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6555/10,6650.