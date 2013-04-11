Столичные налогоплательщики в марте получили возмещений по НДС на 511 млн грн

Налогоплательщики Киева в марте получили возмещений по налогу на добавленную стоимость в размере 511 млн грн, что втрое больше по сравнению с показателем марта 2012 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

При этом более 62 млн грн были возмещены, согласно данным столичной налоговой, в автоматическом режиме. «Объем возмещений в автоматическом режиме на 54 млн грн превысил показатель марта 2012 года», - цитирует пресс-служба главу ГНСУ Киева Ирину Носачеву. Вместе с тем, объем незаконно заявленного к возмещению НДС составил 2,6 млн грн, сообщили в ГНСУ Киева.

Как сообщал УНИАН, в целом с начала года столичным налогоплательщикам возмещено1,2 млрд грн платежей по НДС, в том числе 231 млн грн - в автоматическом режиме.