Переговоры с МВФ могут затянуться на фоне доступности внешних заимствований – эксперты

Временная доступность внешних источников заимствований может стать причиной затягивания переговоров Украины с МВФ и обусловить неготовность властей взять на себя ответственность за проведение непопулярных преобразований.

Об этом в комментарии УНИАН заявили руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий и руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко.

«В условиях доступности внешних кредитов, мы вряд ли можем ожидать возобновления сотрудничества с МВФ. Правительство не возьмет на себя политически болезненные обязательства, пока есть возможность этого не делать», - подчеркнул А.Паращий

По его мнению, среди стран, ищущих помощи МВФ, нет здоровых экономик. «Если страна обращается в Фонд, значит, у нее есть проблемы. В таком случае стандартная процедура предусматривает, что заявитель описывает МВФ, каким образом он будет лечить болезнь, с которой он обращается к Фонду», - уверен эксперт.

В случае Украины, подчеркнул А.Паращий, основные проблемы - дефицит платежного баланса и разбалансированные государственные финансы. «Соответственно, чтобы получить кредит от МВФ, правительство Украины должно взять на себя жесткие обязательства вылечить эти проблемы. МВФ, имея многолетний опыт работы во многих странах, не видит других инструментов выравнивания ситуации, кроме как поднимать тарифы на газ и ослабление валюты. Но эти меры будут иметь политические последствия для правящей партии, поэтому правительство не спешит с их внедрением», - сказал эксперт.

Вместе с тем, по его мнению, на фоне проведения политики количественного смягчения и невероятного аппетита к рискам на внешних рынках, Украина пока что имеет возможность рефинансировать свои долги без МВФ, используя визиты МВФ как некий индикатор, что надежда на сотрудничество все еще остается.

С этим согласен и Н.Ивченко. «Пока есть запас прочности, и Украина может самостоятельно поддерживать долговую и бюджетную дисциплину, будут продолжаться переговоры. Если период экономического ускорения будет сдвигаться на более длительный срок, то во втором полугодии 2013 года может начать увеличиваться дефицит госбюджета, что потребует дополнительных финансовых вливаний», – прогнозирует Н.Ивченко.

При этом он обратил внимание, что для Украины сотрудничество с МВФ также было бы выгодным с точки зрения проведения реформ - перехода на более гибкий режим валютного курса, повышение цен на газ и услуги ЖКХ для населения с целью поддержки бюджета. Однако отрицательным моментом, по мнению эксперта, является повышение внешнего государственного долга, что негативно отражается на темпах роста отечественной экономики в будущем.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ, работавшая в Киеве с 27 марта по 10 апреля, объявила о завершении работы и намерении продолжить диалог с Украиной в «ближайшие недели». По словам главы миссии Кристофера Джарвиса, основными элементами новой программы сотрудничества должны были бы стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического сектора с целью создания в Украине условий стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

Миссия МВФ приехала в Украину для диалога с властями относительно возможного подписания кредитного соглашения по программе "стенд-бай" объемом порядка 15,4 млрд грн.

Ранее постоянный представитель МВФ в Украине Макс Альер, который вскоре покинет Украину в связи с завершением своей работы в нашей стране, сообщил, что Фонд отмечает прогресс в переговорах с украинскими властями и считает его достаточным для продолжения диалога.

При этом он отметил, что анализ, проводимый по итогам визита предыдущей миссии, работавшей в Украине с 29 января по 12 февраля, подтверждает правильность ранее выданных Украине рекомендаций, в частности, по необходимости выравнивая цен на газ для населения, ведения гибкого валютного курса и реформирования банковского сектора экономики.

Общая сумма погашения платежей, которые должно осуществить правительство Украины в 2013 году в пользу МВФ по ранее взятым финансовым обязательствам, составляет 3,66 млрд специальных прав заимствования (примерно 5,63 млрд долларов США).

Напомним также, что 10 апреля Украина осуществила размещение 10-летних суверенных евробондов на 1,25 млрд долларов США с доходностью 7,5%. Организаторами очередного размещения суверенных евробондов выступили банки JP Morgan, Citi, Sberbank CIB и VTB. В феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%.

В конце ноября 2012 года страна также осуществила выпуск десятилетних еврооблигаций на 1,250 млрд долл. США с доходностью на уровне 7,8% годовых.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.