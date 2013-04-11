В марте количество плательщиков НДС увеличилось на 3,4 тыс.

В марте количество плательщиков налога на добавленную стоимость увеличилось на 3,4 тыс. человек и на 1 апреля 2013 года составило 241,3 тыс. человек. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов.

Росту количества плательщиков НДС, по мнению специалистов министерства, в значительной мере способствовало упрощение процедуры регистрации и выдачи свидетельства плательщика. «При этом министерство продолжает работу над дальнейшими усовершенствованиями в этой сфере, а именно сокращением сроков открытия счетов для налогоплательщиков (с трех до одного дня), а также принятия таких счетов на учет или снятия их с учета», - сообщили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, объем возмещенного налога на добавленную стоимость в целом по Украине, по оперативным данным Государственной казначейской службы, в январе-феврале 2013 года вырос на 1,5 млрд грн (на 20,7%) - до 8,8 млрд грн, по сравнению с январем-февралем 2012 года.