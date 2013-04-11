Межбанк четверга закрылся ростом евро

В четверг, 11 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1310/8,1370, к 12:00 цены повысились до 8,1345/8,1375. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1360/8,1375.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2634/38, к 12:00 цены поднялись до 0,2635/39. К закрытию цены остались на том же уровне.

В России курс доллар-рубль практически не изменился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,8400 (-0,0055).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3067/69, а к 15:00 выросли до 1,3129/31.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6245/10,6345, к 12:00 цены ушли вверх - 10,6425/10,6525. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума - 10,6795/10,6875.

Как сообщал УНИАН, в среду, 10 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1330/8,1400, к 12:00 сузился спрэд - 8,1355/8,1385, к закрытию торгов ценовые уровни понизились до 8,1345/8,1370.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6525/10,6635, к 12:00 цены ушли вверх - 10,6555/10,6650, к закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6555/10,6650.