“Ощадбанк” проводит размещение казначейских обязательств на 100 млн долл.

Государственный “Ощадбанк” продолжает размещение двухлетних казначейских обязательств на предъявителя серии «Б» объемом 100 млн долл., сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

Согласно сообщению, банк размещает казначейские обязательства в иностранной валюте номиналом 500 долл. с доходностью 8% годовых и выплатой купона каждые шесть месяцев. Размер дохода по каждому купону серии «Б» является фиксированным и составляет 20 долл. Продажа физическим лицам осуществляется учреждениями банка по стоимости, установленной Министерством финансов Украины. “Преимуществами такого инструмента инвестирования средств населения являются надежность, гарантированная государством, доступная номинальная стоимость, выпуск в документарной форме на предъявителя, отсутствие налогообложения доходов, полученных в результате купонных выплат и продажи казначейских обязательств”, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с 11 апреля в банке начинается выплата дохода по первому купону казначейских обязательств серии «А», размер которого по каждому купону является фиксированным и составляет 23 долл.

Как сообщал УНИАН,Министерство финансов Украины завершило размещение казначейских обязательств для физических лиц серии «А» в объеме 100 млн долл. и с 30 ноября начало размещение серии «Б». Данные бумаги были выпущены с целью снижения интереса граждан Украины к иностранной валюте как средству накопления и сбережения денег. С их помощью также планируется привлечь в экономику страны валютные средства населения, которые находятся вне банковской системы и сумма которых, по подсчетам Национального банка Украины, может составить 50-70 млрд долл.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупнейших банков.

100% акций банка принадлежат государству.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 85,99 млрд грн (третье место среди 176 действующих в стране банков), кредиты и задолженность клиентов - 51,2 млрд грн, обязательства - 67,9 млрд грн, уставный капитал - 15,5 млрд грн, собственный капитал - 18,1 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 565,8 млн грн.