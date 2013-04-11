Девальвационные ожидания реального сектора экономики снизились - НАБУ

Девальвационные ожидания реального сектора экономики снизились, о чем свидетельствует рост корпоративных займов в иностранной валюте на фоне снижения в национальной, полагают эксперты Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ассоциации.

Согласно сообщению, в марте объем кредитов корпоративного сектора вырос на 2,65 млрд грн, или на 0,4%, при этом рост преимущественно обусловлен увеличением объемов кредитования в иностранной валюте на 6,73 млрд грн, в то время как объемы кредитов в гривне сократились на 4,08 млрд грн. По мнению экспертов НАБУ, динамика показателей по кредитам свидетельствует о снижении девальвационных ожиданий реального сектора, поскольку спрос на валютные займы формируют крупные отечественные компании для снижения стоимости заимствований. Кредитный портфель физических лиц в марте вырос незначительно - на 293 млн грн, за счет роста кредитов в национальной валюте на 1,29 млрд грн, при этом задолженность по валютным кредитам сократилась на 994 млн грн.

Также сообщается, что средневзвешенные процентные ставки по кредитам остаются на высоком уровне - в марте ставка по кредитам в национальной валюте выросла на 0,3 п.п. - до 15,93% по сравнению с февралем, по валютным кредитам - на 0,83 п.п., до 9,98%. По мнению экспертов НАБУ, динамика показателей по ставкам свидетельствует о попытках банков в первую очередь развивать и продвигать высокодоходные кредитные продукты для повышения рентабельности деятельности.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, в марте банки нарастили объем ОВГЗ на 8% - до 76,88 млрд грн, увеличив свою долю в структуре держателей ОВГЗ до 36,2% с 35,1%, что свидетельствует о достаточном уровне ликвидности в банковской системе и сохранении интереса к государственным ценным бумагам как к источнику доходов.

Как сообщал УНИАН, эксперты улучшили прогноз курса гривни в 2013 году до 8,36 грн/долл. против 8,55 грн/долл., прогнозируемых в ноябре 2012 года. Согласно экспертному консенсус-прогнозу, в 2013 году средний курс национальной валюты по отношению к доллару США составит 8,36 грн/долл., максимальное значение - 8,60 грн/долл. На конец 2013 года ожидается среднее значение 8,68 грн/долл., максимальное - 9,00 грн/долл. В 2014 году средний курс составит 8,69 грн/долл., максимальный - 9,20 грн/долл., на конец года ожидается среднее значение 8,84 грн/долл., максимальное - 9,40 грн/долл. Эксперты также прогнозируют, что в 2014 году гривня обесценится по отношению к доллару США на 3,9% по среднему значению и на 1,8% - на конец периода. «Прогнозы среднегодового обменного курса гривни к доллару США за период 2015 – 2016 годов колеблются в пределах от 8,4 до 9,2 грн/долл. США (усредненное значение – 8,8 грн/долл. США”, - говорится в прогнозе.

Государственный бюджет Украины на 2013 год сформирован, исходя из среднегодового курса 8,4 грн/долл.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, курс национальной валюты в 2013 году будет в пределах от 8,3 до 8,5 грн/долл.