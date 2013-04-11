НБУ в марте направил на поддержку гривни 307 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в марте продал на межбанковском валютном рынке на 307,5 млн долл. больше, чем купил, сообщает регулятор на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, в марте на межбанковском валютном рынке (в эквиваленте) Нацбанк продал 496,1 млн долл., а объем покупки валюты составил 188,6 млн долл. (60 млн долл. и 100 млн евро).

Также сообщается, что объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины в марте составил 2,509 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,253 млрд долл., продали - на 1,256 млрд долл. Банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в марте снизились на 195,9 млн долл. и по состоянию на 1 апреля 2013 г. составили 22,383 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, золотовалютные резервы Национального банка Украины в марте, по оперативным данным, увеличились на 0,1%, и на 31 марта составили 24,727 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ увеличились на 0,7%, или на 180,8 млн долл. Также указывается, что резервы в иностранной валюте на 31 марта составили 22,863 млрд долл., резервная позиция в МВФ - 0,03 млн долл., специальные права заимствования - 9,57 млн долл., золото – 1,854 млрд долл.