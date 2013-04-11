Нацбанк хочет усилить защиту кредиторов

Национальный банк разработал законопроект относительно усиления защиты прав и интересов кредиторов в сфере банкротства, сообщила УНИАН пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Согласно сообщению, законопроект разработан на основании обращения руководства ассоциации в Национальный банк и с учетом предложений Международного валютного фонда.

По мнению экспертов ассоциации, новая редакция закона о восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом, вступившая в силу с 19 января 2013 г., существенно сужает права кредиторов по обращению взыскания на залоговое имущество по кредитам. Как полагают эксперты, закон не достаточно урегулировал такие вопросы, как право кредитора выступать стороной в деле о банкротстве и инициировать дело о банкротстве, право признания сделки недействительной или опровержения имущественных действий должника, право отрицать признания требований других кредиторов, обязательное привлечение субъектов оценочной деятельности, согласование с кредиторами передачи имущества в управление третьему лицу.

Также сообщается, что разработанный проект передан Нацбанком на согласование НАБУ.

Как сообщал УНИАН, по оценкам банкиров, объемы кредитования в 2012 году были меньше ожидаемых и рост этих объемов в 2013 году не превысит 10%. По словам банкиров, одной из основных причин низкой кредитной активности банков является сложившаяся практика разрешения споров с заемщиками и необходимость разработки и внедрения надежного механизма защиты собственности в случае деловых конфликтов.