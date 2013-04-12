МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2013 году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики на текущий год до 3,4% с 3,5%, ожидавшихся в январе, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на Bloomberg, который опубликовал предварительный вариант доклада "Перспективы развития мировой экономики" (World Economic Outlook), его обнародование ожидается 16 апреля.

Ожидания относительно уменьшения ВВП еврозоны не изменились - предполагается спад на 0,2%.

Экономика США, по мнению аналитиков МВФ, увеличится на 1,7%, что хуже предыдущего прогноза в 2%. "Предварительный вариант может быть изменен к моменту публикации", - подчеркивает агентство. Представители МВФ от комментариев отказались.

Экономика Японии, согласно прогнозам МВФ, увеличится на 1,5% против январского прогноза в 1,2%. Фонд считает, что опасения по поводу уменьшения курса иены и негативного влияния на конкуренцию чрезмерны, а евро и доллар переоценены лишь незначительно.

"На пути к восстановлению развивающихся экономик все еще есть препятствия. Слабая экономическая активность в конце 2012 года и начале 2013 года свидетельствуют о том, что некоторые факторы, тормозящие рост, сохраняются", - отмечает МВФ.

Тем не менее, в 2014 году рост мировой экономики предполагается на уровне 4,1%, как и по январскому прогнозу.

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