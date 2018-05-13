Жирное «бюджетное меню» на фоне финансового голода

Кабинет министров обнародовал бюджетную резолюцию - прогноз экономического развития Украины на будущий год. Основные показатели: рост валового внутреннего продукта - 3%, инфляция - 8,3% (проект постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2014 год).

Если сравнить с планами на текущий год - рост ВВП на 2,5-3,4% при инфляции 4,8-6,1% (в 2012 году ВВП вырос на 0,2% при дефляции 0,2%), то ожидания власти можно считать сдержанными. Вызывает озабоченность только взвинчивание потребительских цен, что неминуемо провоцирует повышение уровня безработицы и ухудшение состояния выполнения социальных обязательств. Но правительство поясняет это следующим образом: «Нестабильность на мировых финансовых и товарных рынках будет приводить к возникновению объективных ситуативных колебаний цен, включая цены на энергоносители, с целью обеспечения безубыточности работы отдельных отраслей экономики, что может привести к временному колебанию индекса потребительских цен».

Кроме того, дефицит госбюджета в 2014 году прогнозируется в пределах 3% ВВП (в текущем - 3,2%), а уровень госдолга - 31% ВВП (в 2013 - 30,6%).

Таким образом, все как бы выглядит достойно на фоне глубокой рецессии экономики, о чем говорит не один месяц зафиксированная дефляция или нулевая инфляция, и продолжающегося глобального кризиса. Если бы не одно «но». Цифры не сопоставимы с экспертными оценками, в том числе международных финансовых институтов.

К примеру, Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в текущем году с 3,5% до 1%, не исключая возможности подъема показателя в 2014 году до 3%.

А вот с инфляцией еще интересней - ВБ улучшил ее прогноз в текущем году с 9,5% до 8,7%. Внешний долг, по мнению экспертов ВБ, в 2013 году вырастет до 83,5% ВВП, а в 2014-м - до 85,3% ВВП (против 78,5% и 78,6%, соответственно, прогнозируемых ранее). При этом государственный и гарантированный государством долг, по прогнозам ВБ, к концу года составит 40,1% ВВП, в 2014 году - 41,5%.

Негативный сценарий, представленный ВБ в цифрах, вполне реалистичен с учетом снижения спроса на украинский экспорт на мировых рынках в связи со стагнацией глобальной экономики, а также на фоне «бумажных» реформ, которые уже не первый год остаются в документарной форме. Такая «бурная» деятельность верхов несет для украинской экономики риски уязвимости от внешнего негатива.

В принципе, все макропоказатели на 2014 год полностью совпадают с расчетами правительственной Программы активизации развития экономики на 2013 - 2014 годы.

По сути, если бюджетная резолюция является ее «копией», то надеяться на «покращення» вряд ли придется. «Оригинал» практически безоснователен, так как для экономических достижений необходима четкая политическая линия, которая по сей день у Украины отсутствует, а без нее исключить риски «вторжения негатива извне» невозможно. Именно от политической составляющей зависит активизация производств, отсюда и открытие новых рабочих мест, повышение доходов бюджета, объем соцвыплат и т.д. Программа представляет собой «декларацию», а не стратегию развития. Поэтому от бюджетной резолюции мало чего приходится ждать.

Кстати, отечественные аналитики тоже не согласны с расчетами Кабмина. Так, эксперты Министерства экономического развития и торговли, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук ухудшили прогноз роста реального ВВП по итогам 2013 года до 1,2% против прогноза роста в 2,9%, сделанного в ноябре 2012 года.

По мнению экспертов, общий экономический рост будет обусловлен ростом потребления, показатель которого также варьируется от 1% до 12,5% в ближайшие годы.

Игорь Жолонковский, аналитик АО «Эрсте Банк», считает, что прогнозировать рост ВВП на 2014 год пока еще рано. Кроме того, во многом данный показатель будет зависеть от динамики развития экономики Украины в 2103 году. «Оптимистичный прогноз правительства по росту ВВП в 2013 году составлял сначала 3,4%, а позже был пересмотрен в сторону снижения до уровня 2,5%. При этом, исходя из негативной динамики индекса промышленного производства в первом квартале 2013 года, очень маловероятно, что рост ВВП превысит показатель в 1,5%. В частности, Всемирный банк понизил свой прогноз по ВВП Украины по итогам 2013 года до 1%. Слабый внешний спрос, ухудшение ситуации в еврозоне, а также низкие цены на сталь – основные факторы, способствующие такой динамике», - отметил эксперт.

Игорь Лизогуб, специалист департамента инвестиционного банкинга компании Pro Capital Investment, отметил, что прогноз роста ВВП в 2014 году на 3% является умеренно оптимистичным, «но достигнуть этого показателя можно будет при выполнении нескольких условий: первое - более низкая база сравнения (мы ожидаем рост ВВП в 2013 году на уровне 0-1%); второе - оживление на внешних рынках, особенно это касается металлургии».

«Мы не ожидаем резкого изменения в денежно-кредитной политике, особенно в 2014 году - за год до выборов президента. Но планируемый уровень инфляции в 8,3% свидетельствует, что некоторое послабление все же будет сделано и можно будет ожидать увеличения кредитования экономики.

Планам правительства на 2014 год, в первую очередь, могут помешать внешние факторы, касающиеся спроса на наши основные экспортные продукты. Многое будет зависеть и от состояния европейской и российской экономик, которые являются нашими основными торговыми партнерами», - подчеркнул эксперт.

Отметим, Минэкономразвития России пересмотрело прогноз на 2013 г., резко понизив рост и промышленности, и инвестиций, и самой экономики. Рост экономики составит 2,4%, а не 3,6%, как предполагалось ранее.

А в своем последнем докладе МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2013 году до 3,4%, спад ВВП еврозоны - 0,2%.

Галина Литвин, координатор Комитета денежно-кредитной политики и валютного регулирования НАБУ, отмечает, что достичь запланированных показателей будет реально. «Рост ВВП на текущий год запланирован в размере 3,4%. Вместе с тем, как известно, Всемирный банк, ухудшая прогноз роста ВВП на 2013 год, констатировал, что украинская экономика вошла в рецессию. Следовательно, с учетом возможной низкой сравнительной базы за 2013 год, рост ВВП в 3% не является недостижимым», - считает эксперт.

По ее мнению, задекларированные проектом бюджетной резолюции темпы роста потребительских цен свидетельствуют, что в значительной мере показатель ВВП будет иметь «инфляционный» характер.

«В случае недостаточного экономического роста дефицит бюджета может оказаться выше запланированного уровня в 3%. Для уменьшения давления на бюджет правительству, скорее всего, придётся повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги и тем самым снизить бюджетное субсидирование «Нафтогаза».

Среди негативных факторов выполнения бюджетных показателей она назвала - рост безработицы, трудности с получением кредитов от международных организаций (миссия МВФ уже покинула Киев, так и не заключив кредитного соглашения с Украиной).

Вместе с тем, по ее словам, «снижение процентных ставок при размещении украинских евробондов свидетельствует о том, что инвесторы все же считают нашу страну достаточно надежным заемщиком. Так что внешние источники заимствования у правительства все же есть. В целом, запланированные на 2014 год бюджетные показатели являются достижимыми при самом важном условии – анонсированные правительством меры будут носить практический, а не декларативный характер».

Алексей Куценко, член Комитета денежно-кредитной политики и валютного регулирования НАБУ, напомнил, что «чуть более двух лет назад Президентом была поставлена задача – войти в среднесрочной перспективе в 20-ку стран мира с наибольшим ВВП на душу населения. По оценкам экспертов, для достижения этого показателя необходимо было бы обеспечить годовой прирост ВВП на уровне 7-8% к прошлому году. Таким образом, задача достичь 3% роста – скорее, возврат к реалиям».

Эмиссия как вариант

Основа выполнения экономических прорывов власти – наличие средств. К примеру, "близнец" бюджетной резолюции – Программа активизации развития экономики – стоит 380 млрд грн. И если даже идеи Кабмина имеют место быть, то за чей, спрашивается, счет мы их будем реализовывать? Премьер-министр Николай Азаров пояснил: источниками финансирования будут государственный и местный бюджеты, средства международных финорганизаций, новые механизмы госгарантий, частные инвестиции, а также собственные средства предприятий.

А деньги-то, как известно, в украинской казне отсутствуют, как и у предприятий. Ситуация следующая - госдолг растет, сроки его погашения накатывают, МВФ пока склонен только продолжать диалог по поводу помощи, инвесторы отказываются вкладывать в рисковый украинский рынок, на внешних рынках период стагнации, что загоняет внешнеторговый баланс в состояние дефицита. К тому же – непосильные для отечественной экономики цены на энергоносители. Спрашивается: какие могут быть грандиозные планы по повышению ВВП?.. А если и могут, то только необоснованно на бумаге, как это делается не один десяток лет любой, независимо от «цвета», властью. Выход всегда выбирался один – эмиссия.

Тут помочь может кардинально изменившееся мнение МВФ относительно вливаний средств в экономики. Теперь, как оказалось, это не является преступлением и суперинфляцию не вызовет. Отныне Фонд считает, что связь между безработицей и инфляцией ослабла. Исторически сложившаяся теория экономики «повернута вспять». И все это на руку украинской власти. Включать "печатный станок" отныне можно безнаказанно со стороны мирового кредитора, отношение которого к заемщику является лакмусом для инвесторов.

Кстати, статья VI Устава МВФ гласит: «Члены МВФ могут применять меры управления, необходимые для регулирования международных движений капитала».

Тем не менее, обнародованное видение верхами перспектив Украины, скорее, напоминает подготовку к президентской кампании. А она, как известно, должна быть подкреплена «заботой» об электорате. И, судя по сценарию, все будет напоминать ситуацию в Беларуси.

В декабре 2010 года в преддверии президентских выборов на фоне хронического дефицита внешней торговли Александр Лукашенко решил провести мега-эмиссию белорусских рублей, чтобы было за что повысить зарплаты и пенсии, дабы народ поддержал «Бацьку». А чем закончилось – в мае 2011 года Нацбанк страны по согласованию с президентом провел впервые в истории Беларуси разовую девальвацию рубля – в один момент официальный курс упал на 56%.

Между тем, произошедшее – не ноу-хау. Подобная девальвация произошла в 2002 году в Аргентине. Больше примеров стремительного обвала нацвалюты в истории финансового рынка нет. Очень не хотелось бы, чтобы Украина переняла этот опыт.

Мария Сальникова, эксперт информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, считает, что «печатный станок» включаться не будет. «При текущем прогнозе темпов роста ВВП рост базового индекса потребительских цен заложен на уровне 4-6%, что является достаточно низким показателем для таких действий. Вероятнее факт того, что несколько укрепится курс продажи доллара США на наличном рынке. Повышение может составить 4,34% от текущей цены – до 8,5 грн/долл.», - считает эксперт.

По ее мнению, «основной негатив на текущий момент - отсутствие договоренности между Украиной и МВФ, а также ситуация в еврозоне. Возможность распространения кипрского сценария на другие страны ЕС несет в себе риски для экономики Украины».

Алексей Куценко отмечает, что включение «печатного станка» для достижения поставленных целей - один из вариантов. «Как известно, в Японии уже почти пятнадцать лет бушует дефляция, которая просто убивает экономику. Центробанк страны решил влить в местный рынок путем эмиссии 1,4 триллиона долларов(!). И МВФ фактически дезавуалировал святая святых своих рекомендаций – призвал центробанки активнее вливать средства в национальные экономики, хотя ранее всеми доступными способами ограничивал эмиссии. Выходит, что Восток и Запад не видят проблем в «печатном станке»? Ответ прост: эмиссия и инфляция в современном мире находятся в гораздо более слабой зависимости, чем мы привыкли считать. Безусловно, для населения Украины, которое еще помнит миллионы купонов у себя в кошельках, поверить в это будет сложно. Но без финансов экономического развития не будет. Главный вопрос не в том, печатать или нет, а в том – как доставить эти деньги до конечного производителя (именно он обеспечит ВВП, занятость, налоги и прочая) и не дать им выйти на валютный рынок либо «сработать» на другие государства (через закупку импорта).

Еще один вариант – взять заем. Отсюда и рост объемов госдолга. Только вариант этот не всегда выгодный: долги нужно отдавать если не нынешнему поколению, так следующему, к тому же в современном мире вопрос «у кого взять?» стоит крайне остро. Внутренние ресурсы есть – деньги под матрасами и в офшорах. Как их привлечь, задача не из простых.

Третий источник – средства, которые сейчас есть в финансовой системе, но которые «связаны», «стерилизованы» НБУ под эгидой борьбы с курсовыми колебаниями и инфляцией. Ведь с каждой привлеченной гривни депозита банк должен разместить в НБУ от 10 копеек на специальном счету – пускать их в оборот нельзя. Но этот ресурс можно выдать на финансирование проектов общегосударственного значения… Безусловно, вопрос только в отборе таких проектов и контроле их исполнения», - пояснил эксперт.

Как подчеркнул Куценко, «мы являемся свидетелями коренных изменений основ финансового мира. Пересматриваются фундаментальные принципы экономики, снимаются табу и пишутся новые правила игры – все ради того, чтобы вывести мировую экономику из рецессии и не дать ей свалиться в пропасть. Так должна ли Украина сама себя ограничивать в поисках инструментов для обеспечения собственного развития?»…

Нана Черная (УНИАН)