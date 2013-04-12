Создание финполиции снизит шансы Украины на подписание Соглашения об ассоциации с ЕС - эксперт

Создание финансовой полиции в Украине может стать дополнительной преградой для подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, поскольку существует очень большой риск ухудшения инвестиционного климата в стране, заявил УНИАН представитель посольства одного из западноевропейских государств.

«Украинское руководство часто ведет себя недостаточно последовательно. На последних переговорах в Брюсселе во время визита Президента Украины Виктора Януковича вопрос инвестиционного климата поднимался достаточно остро. Представители Украины уверяли, что активно работают над устранением недостатков. И что выходит? Решают одни проблемы, но создают новые, например, финансовую полицию. Для иностранного бизнеса это - неприемлемо», - констатировал дипломат.

Он также подчеркнул, что для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС решение вопроса политических узников недостаточно.

«Здесь нельзя все мешать в кучу. Если Юрия Луценко выпустили из тюрьмы, это не означает, что правоохранительные органы могут получить индульгенцию на усиление давления на бизнес. Это вопросы из разных плоскостей, и Украина заинтересована дать достойный ответ на каждый из вызовов», - сказал дипломат.

Напомним, президент Американско-украинского делового совета Морган Вильямс в комментариях ZN.UA высказался категорически против создания финполиции в Украине.

«Международный опыт показывает, что такие группы в государствах, где закон и другие средства контроля над властью еще слишком слабы, со временем превращаются в бесконтрольных "монстров"», - констатировал Вильямс.

Как сообщал УНИАН, 14 марта премьер-министр Украины Николай Азаров дал распоряжение соответствующим министерствам и ведомствам не рассматривать проект закона о создании Службы финансовых расследований. Такое решение глава правительства принял после изучения ситуации, в связи с тем, что законопроект не отвечает требованиям времени.

Кроме того, как заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов: «Я видел законопроект и работал с ним, но я знал, что он не готов. Нужно отработать этот закон идейнее и четче».

Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что правительство подготовило проект закона о создании Службы финансовых расследований. В соответствии с обнародованной информацией, данная служба будет обладать широкими полномочиями по проведению финансовых расследований и подчиняться непосредственно Президенту Украины.