Украина хочет использовать опыт Эстонии в объединении налоговой и таможенной служб

Украина намерена использовать опыт Эстонии в организации работы Министерства доходов и сборов, объединившего налоговую и таможенную службы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко во время встречи с премьер-министром Эстонии Андрусом Ансипом.

«Нам интересен опыт объединения налоговой и таможенной служб, что является одной из ключевых реформ и способствует усовершенствованию администрирования налогов и таможенных сборов. Реформа позволит оперативно реагировать на риски и вызовы, которые стоят перед Украиной», - сказал А.Клименко.

Он также отметил, что специалисты Миндоходов изучили опыт Эстонии в сфере внедрения электронных услуг.

Однако Украина, по мнению А.Клименко, в этом вопросе не отстает.

Министр также напомнил о возможности подачи отчетности в электронном виде в Украине и получения бесплатного электронного ключа для субъектов предпринимательства.

В свою очередь, премьер-министр Эстонии отметил, что налоговая система в Украине стала прозрачнее и понятнее.

«В Украине работают многие эстонские компании, вкладывающие средства в развитие торговых сетей, промышленные проекты. Они отмечают, что предсказуемости в налогой системе Украины стало больше», - отметил А.Ансип.

Глава правительства Эстонии также пообещал содействовать обмену информации относительно внедрения электронных услуг.

Как ранее сообщал УНИАН, глава Министерства доходов и сборов Украины Александр Клименко намерен в ближайшее время посетить Великобританию с целью изучения опыта объединения налоговой и таможенной служб, который считается самым удачным и передовым в Европе.

24 декабря Указом Президента Украины на базе Государственной налоговой и Государственной таможенной служб было создано Министерство налогов и сборов, которое возглавил А.Клименко. Концепция работы нового министерства сейчас прорабатывается с привлечением как сотрудников двух служб, так и украинских ученых, а также международных экспертов.