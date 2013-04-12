Гостаможня передумала облагать налогом гуманитарную помощь фонда борьбы со СПИДом

Партия шприцев, которая была ввезена как гуманитарная помощь в 2010 году в рамках выполнения проекта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, не будет облагаться налогом.

Такое решение приняла Государственная таможенная служба во исполнение поручения премьер-министра Николая Азарова в ответ на обращение МБФ «Международный альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» - организации, которая занималась ввозом и декларированием этого товара.

Таможенная служба установила, что ввоз на территорию Украины продукции, которая не предназначается для продажи, не может считаться демпингом, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям.

«Согласно нормам Закона Украины «О защите национального товаропроизводителя от демпингового импорта», применение антидемпинговых мер в этом случае является нецелесообразным, поскольку отмеченный товар не предназначался для продажи в Украине. Шприцы распространялись бесплатно региональными общественными организациями с целью профилактики инфицирования ВИЧ. Таким образом, налоговое решение Киевской региональной таможни отменено», - подчеркнули в Госслужбе по вопросам противодействия соцзаболеваниям.

Как напомнили в ведомстве, партия шприцев в количестве 11 649 ед. (страна происхождения – Королевство Испания) была закуплена в 2010 году соисполнителем Общегосударственной программы противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу - МБФ «Международный альянс по ВИЧ/СПИД в Украине». Шприцы были переданы региональным неправительственным организациям по всей стране.

Эти организации осуществляли реализацию проектов по профилактике ВИЧ-инфекции в регионах Украины, и бесплатно распространяли шприцы среди потребителей инъекционных наркотиков в программах "уменьшения вреда". Финансирование осуществлялось за счет средств Глобального фонда в рамках реализации программы «Создание жизнеспособной системы комплексных услуг по профилактике ВИЧ, лечению, уходу и поддержке для групп высшего риска и людей, живущих с ВИЧ, в Украине».

Киевская региональная таможня 21 января 2013 года на основании акта невыездной документальной проверки относительно декларирования партии шприцев приняла налоговое решение, которым обязала МБФ «Международный альянс с ВИЧ/СПИД в Украине» уплатить антидемпинговую пошлину в размере 196,38%, что составляет 3,3 млн грн.

Официальную позицию по этому поводу Государственна служба по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям изложила в обращении к министру доходов и сборов Александру Клименко. Была выражена обеспокоенность ситуацией, которая угрожала отказом Глобального фонда в последующем осуществлять финансирование профилактических и лечебных программ в Украине, и предоставлены конкретные предложения для решения этого вопроса, отметили в пресс-службе.