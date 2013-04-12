МВФ продолжит переговоры с Украиной в апреле в Вашингтоне

Переговоры Международного валютного фонда (МВФ) с Украиной по программе stand-by должны быть продолжены на ежегодном собрании фонда в Вашингтоне (19-21 апреля).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель МВФ в Украине Макс Альер на дискуссии, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией.

По его словам, делегация из Украины планирует посетить штаб-квартиру фонда. Основными вопросами для обсуждения являются дефицит государственного бюджета, тарифы на энергоносители, повышение гибкости обменного курса гривни и реформирование банковского сектора. По оценкам М.Альера, значительный прогресс по этим направлениям не достигнут.

В отношении банковского сектора глава представительства отметил, что необходимо ускорить процесс приватизации национализированных банков, поскольку четыре банка в собственности государства — это слишком много.

Как сообщал УНИАН, с 27 марта по 10 апреля в Украине работала миссия Международного валютного фонда, которая приехала для диалога с властями относительно возможного подписания кредитного соглашения по программе "стенд-бай" объемом порядка 15,4 млрд грн. По словам главы миссии Кристофера Джарвиса, МВФ намерен продолжить в ближайшие недели диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай". Основными элементами новой программы должны были бы стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического сектора с целью создания в Украине условий стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.