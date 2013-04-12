Кабмин утвердил условия выпуска 10-летних еврооблигаций на 1,25 млрд долларов

Кабинет министров своим постановлением утвердил условия выпуска 10-летних облигаций внешнего государственного займа 2013 года на 1,25 млрд долларов. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте Кабмина (№ 242 от 10 апреля).

В соответствии с утвержденными условиями, номинальная стоимость одной облигации составляет 200 тыс. долларов США, доходность 7,5% годовых. Процентный доход по ним выплачивается ежегодно 17 апреля и 17 октября начиная с 17 октября 2013 года. Погашение облигаций будет осуществлено 17 апреля 2023 года.

Как сообщал УНИАН, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило суверенным еврооблигациям Украины на 1,25 млрд долл. с купоном 7,5% рейтинг «В» с прогнозом – «стабильный». Организаторами этого размещения суверенных евробондов выступили банки JP Morgan, Citi, Sberbank CIB и VTB.

Справка УНИАН. В феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%.

В конце ноября 2012 года страна также осуществила выпуск десятилетних еврооблигаций на 1,250 млрд долл. США с доходностью на уровне 7,8% годовых. В сентябре 2012 года правительство провело доразмещение еврооблигаций на 600 млн долл., увеличив сумму июльского выпуска евробондов с погашением в июле 2017 года до 2,6 млрд долл. с 2 млрд долл. Доходность доразмещенных бумаг в сентябре составила 7,46%.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.

На погашение внешнего и внутреннего долга Украине в текущем году необходимо направить примерно 13,7 млрд долл. по сравнению с 12 млрд долл. в 2012 году.