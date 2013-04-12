Украина не сможет попасть в первую сотню рейтинга Doing Business в текущем году - эксперт

Украина не сможет попасть в первую сотню международного рейтинга по легкости ведения бизнеса Doing Business в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение журналистам высказал советник по юридическим вопросам Международной финансовой корпорации (IFC) Сергей Глущенко на дискуссии, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией.

“На сегодня выполнено менее трети реформ, предусмотренных программой (Программа экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» - УНИАН), и мы надеемся на улучшение позиции страны в рейтинге Doing Business, но в этом году попасть в первую сотню нам не удастся”, - сказал эксперт.

Он также отметил, что реализация программы зависит от стабильной работы парламента, который в настоящее время практически не работает.

Также существенным препятствием для повышения рейтинга эксперт назвал более динамичное развитие других стран, на фоне которого реформирование в Украине “нивелируется”. “Рейтинг, прежде всего, оценивает имплементацию. Просто принять закон не достаточно, а необходимо полноценное внедрение реформы”, - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Украина заняла 137-е место в проводимом Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией международном рейтинге Doing Business-2013, поднявшись сразу на 15 позиций. Президент Украины Виктор Янукович поставил задачу по итогам мониторинга бизнес-климата войти в сотню стран по легкости ведения бизнеса.

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает реальным вхождение Украины в сотню стран по легкости ведения бизнеса.