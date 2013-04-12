Миндоходов обещает вернуть налогоплательщикам переплаты по налогу на недвижимость

Переплаты по налогу на недвижимость, которая подлежит налогообложению, будут возвращены налогоплательщикам, сообщили УНИАН в Министерстве доходов и сборов со ссылкой на директора департамента налогообложения физических лиц Вячеслава Бусарева.

По его словам, все нюансы уплаты налога на недвижимость регулируются статьей 265 Налогового кодекса Украины, которой предусмотрено, что отчетным периодом является один календарный год. Налог взимается с месяца возникновения прав собственности на жилье. При этом ошибочно или излишне уплаченные суммы подлежат возврату, кроме случаев наличия у человека налогового долга», - цитируют В.Бусарева в Миндоходов.

По его словам, обязательным условием к возвращению платежа является документальное подтверждение права собственности на недвижимость и заявление от налогоплательщика, которое составляется в произвольной форме, но с указанием способа возврата – через банковский счет или наличными по чеку.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины намерено с 15 апреля начать рассылать квитанции об уплате налога на недвижимость тем налогоплательщикам, которые являются собственниками налогооблагаемой недвижимости. В квитанции будет указана сумма насчитанного налога и платежные реквизиты. Уплатить налог необходимо в течение двух месяцев с момента получения квитанции. Для этого граждане могут воспользоваться услугами банковских учреждений, почтовых отделений, а также касс сельских советов.

При этом если собственник владеет сразу несколькими объектами недвижимости, подлежащими налогообложению, то он может обратиться в налоговые органы с целью определить, по какому именно объекту будет насчитываться налог, а на какой из объектов будет распространяться налоговая льгота.

В Миндоходов также отметили, что в налоговые органы можно обратиться и в случае, если плательщик не согласен с объемами начисленных платежей. Однако такое обращение будет правомочным в срок не позднее двух месяцев с момента получения квитанции.