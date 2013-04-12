Индекс инвестпривлекательности Украины остается на 4-летнем минимуме

Индекс инвестиционной привлекательности Украины в первом квартале 2013 года не изменился и составляет 2,12 баллов из 5 возможных, и этот показатель является наихудшим за последние четыре года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-президент Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), глава правления “Райффайзен Банка Аваль” Владимир Лавренчук на дискуссии, организованной ассоциацией.

По его словам, исследование привлекательности бизнес-климата в Украине проводится ЕБА с 2008 года при участии топ-менеджеров компаний ассоциации. Согласно результатам последнего исследования, состояние инвестиционного климата в Украине остается стабильно неблагоприятным. В качестве примера В.Лавренчук привел банковскую систему, которая демонстрирует устойчивый отток иностранного капитала. «Внимание правительств европейских стран к проблемам банковской системы свидетельствует о ее значимости. В Украине я бы мечтал о такой заинтересованности правительства», - сказал банкир.

Она также сообщил, что в настоящее время банковская система капитализирована на достаточном уровне, и показатель адекватности капитала составляет более 16%, что говорит о достаточном запасе «прочности».

«Угроза для банковского сектора Украины состоит в том, что в настоящий момент банки не выполняют свою основную функцию и не являются рычагом для поддержки экономического развития. До кризиса рост кредитования составлял порядка 70%, после - всего 2%, т.е. практически нулевой, а также существуют сложности с урегулированием проблемной задолженности», - отметил банкир.

Среди причин недостаточного роста кредитования В.Лавренчук выделил высокую стоимость ресурсов, низкие темпы роста производства и недостаточное обеспечение прав кредиторов на законодательном уровне. По его словам, количество судебных процессов по банковскому сектору Украины на сегодняшний день составляет 186 тысяч.

Как сообщал УНИАН, по оценкам экспертов Центра Разумкова, прогнозный объем инвестиций в Украину в 2013 году составит не более 20% ВВП, дефицит счета текущих операций вырастет до 8,5 млрд долларов, а приток прямых иностранных инвестиций не превысит 5 млрд долларов.

По данным Госстата, дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года, по сравнению с 2011 годом, увеличился в 1,7 раза – до 4,174 млрд долл. Дефицит текущего счета за 2012 год вырос на 40,6% – до 14,407 млрд долл., а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций увеличился на 31,4% – до 10,233 млрд долл. Объем прямых инвестиций (сальдо) в 2012 году остался приблизительно на уровне прошлого года – 7,045 млрд долл. (+30 млн долл.)

4 апреля на официальной встрече с председателем Донецкой облгосадминистрации Андреем Шишацким и главой облсовета Андреем Федоруком посол США в Украине Джон Теффт заявил, что иностранные инвестиции в Украину могли бы вырасти в 10 раз, если бы инвесторы чувствовали себя здесь защищенными.

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